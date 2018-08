La possibile rivelazione: Leo Stulac, il cecchino ora è crociato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra gli esordienti più intriganti del nuovo campionato di Serie A c'è sicuramente Leo Stulac, sloveno classe '94 che ha iniziato solo a gennaio a mostrare, in Italia, di che pasta era fatto e quali (e quante) qualità aveva nei piedi. Inzaghi l'ha lanciato in campo durante l'inverno e lo sloveno non è più uscito, saltando appena due gare (una per rispondere alla convocazione in Nazionale), mettendo a segno cinque reti e guidando il centrocampo con intelligenza, dinamismo e classe, fornendo assist illuminanti per i compagni e facendo accendere su di lui i riflettori del calciomercato. Nella calda estate delle trattative l'ha spuntata il Parma, che ha scelto di investire su di lui ottenendo risposte immediate sin dalla amichevoli precampionato: oltre alla buona personalità mostrata, il regista sloveno si è fatto notare in particolare per le punizioni da cecchino che ha saputo sfoderare. Una caratteristica che sarà molto molto utile in Serie A.

Nome: Leo Stulac

Anno di nascita: 1994

Club: Parma

Ruolo: centrocampista

Carriera: Koper, Venezia, Parma