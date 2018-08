La possibile rivelazione: Luca Pellegrini: la scommessa della Roma

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

Una scommessa costosa, ma che potrebbe pagare non poco: Luca Pellegrini, il cui contratto è stato rinnovato a cifre molto importanti da Monchi nell'ultima estate, è il prospetto del Settore Giovanile su cui la Roma ha dimostrato di credere maggiormente. Laterale di difesa di grandi capacità fisiche e dalla spinta costante, è stato frenato nella sua crescita da un gravissimo infortunio, che non gli ha però impedito di entrare a pieno titolo nelle rotazioni estive di Di Francesco. Ad oggi l'alternativa a Kolarov è lui, il giovane cresciuto nel settore giovanile e portato a Trigoria da Bruno Conti. L'ex fantasista lo portò in giallorosso battendo la concorrenza della Lazio, visto che a soli dieci anni il giovane si era già messo in evidenza con prestazioni e gol a raffica da esterno d'attacco. Dopo il rinnovo fino al 2022 è lecito aspettarsi anche una buona dose di fiducia e di spazio in campo, complici i tanti impegni della squadra.

Nome: Luca Pellegrini

Anno di nascita: 1999

Club: Roma

Ruolo: difensore

Carriera: Roma