La possibile rivelazione: Machis, l'evoluzione dell'attacco

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

Pescato direttamente nel suo Venezuela dagli scout della famiglia Pozzo, Darwin Machis è l'ultimo talento scovato e portato in Europa in cerca di fortuna. Col Granada l'esterno mancino nato a Tucupita, capitale dello Stato di Delta Amacuro, è cresciuto piano piano, sfruttando anche i prestiti a Vitoria Guimaraes, Hercules, Huesca e Leganes, raggiungendo il top lo scorso anno con 14 gol e sei assist in 33 presenze. Da qui la chiamata dell'Udinese che lo ha scelto come esterno da alternare con De Paul e Pussetto nel 4-2-3-1 di Velazquez.

Nome: Darwin Machis

Anno di nascita: 1993

Club: Udinese

Ruolo: Attaccante esterno

Carriera: Mineros, Granada, Hercules, Huesca, Leganes, Udinese.