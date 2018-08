La possibile rivelazione: Marius Stepinski, il gol alla Juve è solo l'inizio

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il primo gol del ChievoVerona 18/19 lo ha firmato proprio Marius Stepinski, la scommessa del collettivo pandorato per l'attacco gialloblù: arrivato dodici mesi fa in gialloblù, dopo un anno di apprendistato del campionato italiano, si è presentato al meglio nella nuova stagione agonistica. Dopo aver giocato due stagioni in patria nel Widzew Łódź, nel 2013 si trasferisce al Norimberga. In Germania non ha molta fortuna, non avendo nessuna occasione in prima squadra: dopo un anno va in prestito al Wisła Cracovia. La stagione dell'esplosione è proprio quella: quindici gol in Ekstraklasa con il Ruch Chorzów, cosa che gli vale al termine della sessione estiva di calciomercato il trasferimento al Nantes. Totalizza quattro reti in ventuno presenze, poi arriva la chiamata del ChievoVerona, con cui vive una prima stagione di alti e bassi, totalizzando comunque sei reti, tutte pesanti per il raggiungimento dell'obiettivo salvezza per i clivensi.

Nome: Marius Stepinski

Anno di nascita: 1995

Club: ChievoVerona

Ruolo: attaccante

Carriera: Norimberga, Nantes, Wisla Cracovia, Widzew Lodz, Ruch Chorzow.