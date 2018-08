La possibile rivelazione: Marlon, il blaugrana della via Emilia

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

Non è sempre detto che se un giocatore viene acquistato da un club come il Barcellona questo rappresenti una sorta di "sigillo di garanzia" sulle qualità del calciatore. Se però una società del calibro di quella catalana mantiene il diritto di recompra al momento di una cessione una indicazione importante la da. Ecco allora che le attenzioni non possono non ricadere su Marlon, nuovo centrale difensivo del Sassuolo approdato in neroverde proprio dalla società blaugrana. Nato calcisticamente nel Fluminense il nuovo numero 2 emiliano lo scorso anno si è messo in mostra grazie all'esperienza in prestito al Nizza in Ligue1. Un rendimento, quello oltralpe, che ha visto mantenere le promesse iniziali sul giocatore. Solido fisicamente e dalle buone qualità tecniche, Marlon rappresenta il prototipo del difensore moderno, abile anche in fase d'impostazione. I margini di crescita, poi, sono tutt'altro che terminati, con la possibilità di migliorare anche in un ruolo alternativo come quello di terzino destro o di centrale in una difesa a tre.

Nome: Marlon

Anno di nascita: 1995

Club: Sassuolo

Ruolo: Difensore

Carriera: Fluminense, Barcellona, Nizza, Sassuolo.