La possibile rivelazione: Meitè, già padrone della mediana granata

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra le graditissime sorprese dell'estate c'è sicuramente Soualiho Meitè, centrocampista del Torino arrivato dal Monaco e per il quale i granata hanno sacrificato un laterale di ottimo livello come Barreca. Diventato immediatamente il leader in un centrocampo dove i giocatori di personalità non mancano, il francese ha convinto subito Mazzarri per le sue caratteristiche di centrocampista completo: cresciuto e valorizzatosi con l'Auxerre, nella sua carriera già lunga ci sono Lille, Zulte, Bordeaux oltre ovviamente al Monaco, suo precedente club prima dei granata. Centrale e mezzala sinistra moderna, ruolo quest’ultimo privilegiato nell’ultima stagione, non fa certo dell'inserimento la sua caratteristica migliore: due gol in carriera parlano chiaro riguardo il suo apporto in zona gol, una peculiarità che ha però intenzione di migliorare.

Nome: Soualiho Meitè

Anno di nascita: 1994

Club: Torino

Ruolo: centrocampista

Carriera: Auxerre, Lille, Zulte Waregem, Monaco, Bordeaux, Torino