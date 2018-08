La possibile rivelazione: Miha Zajc, lo manda Andreazzoli

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'approccio di Miha Zajc alla Serie A è stato davvero eccezionale: assist, un'altra prestazione di livello, a dimostrare come chi fa la differenza in cadetteria può dire la sua anche in massima divisione. Per lo sloveno classe 1994 una bella soddisfazione e un appuntamento col gol solo rimandato: specialista dei calci piazzati e trequartista in grado di accendere la manovra con grande facilità, per Zajc la possibilità di brillare grazie ad un modulo in grado di esaltarlo e di un tecnico che crede fortemente in lui e nelle sue qualità. Cresce nelle giovanili dell'Interblock Lubiana, con cui debutta a 17 anni il 3 marzo 2012, subentrando al 54' nella sconfitta casalinga per 0-1 contro il Dravinja; nel gennaio 2013 si trasferisce in prestito al Celje, che lascia dopo 59 presenze e 3 reti in poco più di una stagione e mezza. Ad agosto 2014 ritorna all'Olimpia Lubiana, stavolta a titolo definitivo e nel gennaio 2015 fa il grande salto in avanti, sposando la causa dell'Empoli.

Nome: Miha Zajc

Anno di nascita: 1994

Club: Empoli

Ruolo: centrocampista

Carriera: Olimpia Lubiana, Ceje, Empoli.