La possibile rivelazione: Momo Fares, un autogol come segno del destino

29 aprile 2018: a Verona si gioca un delicato match tra Hellas e SPAL. Gli scaligeri, ormai condannati alla retrocessione, passano in vantaggio grazie alla rete di Valoti e mantengono l'1-0 fino a quando un goffo autogol di Fares, al 49' del primo tempo, non ristabilisce la parità. I ferraresi, nella ripresa, ribaltano la situazione con Felipe e Kurtic, mettendo una seria ipoteca sulla salvezza.

Proprio il protagonista in negativo di quella partita, Mohamed Fares, è stato uno dei primi acquisti del mercato estivo della SPAL. L'esperienza in Veneto è stata caratterizzata da alti e bassi e diversi infortuni che ne hanno rallentato la crescita. Pecchia lo ha impiegato soprattutto come esterno offensivo sulla fascia sinistra, ma l'algerino non è riuscito a trovare quella continuità che alcuni grandi club, Napoli e Juventus su tutti, si aspettavano. A Ferrara, nel 3-5-2 di Semplici, avrà la possibilità di esprimersi al meglio e sfruttare le caratteristiche fisiche e tecniche.

Nome: Mohamed Fares

Anno di nascita: 1996

Club: SPAL

Ruolo: terzino sinistro

Carriera: Bordeaux, Hellas Verona, SPAL