La possibile rivelazione: Piatek, il venerdì del Genoa. Garantisce Boniek

Krzysztof Piatek, banalmente e rudimentalmente italianizzato, sarebbe Cristoforo Venerdì. Traduzioni a parte, sono i paragoni a (non) pesare sulle spalle della punta polacca. La provenienza, la struttura e il ruolo lo accomunano, in modo discretamente semplicistico, a Robert Lewandowski. Senza però scomodare quelli che in patria sono i profani santi del pallone, Piatek, che i telecronisti racconteranno correttamente come Piontek, è un signor numeri 9. Sin dai primi vagiti al Genoa ha dimostrato un innato fiuto del gol, lui che nell'ultima stagione ne ha siglati ventuno con la maglia del KS Cracovia in Ekstraklasa. Altre latitudini, è vero, ma il nuovo trend del campionato italiano, con lui Milik, Kownacki, Stepinski e Teodorczycz, conta cinque centravanti polacchi potenzialmente titolari. E' il recordman di marcature agostane con la maglia del Grifone e, in Tim Cup, il primo dell'antica e lunga storia del primo club del football italiano a siglarne quattro in una sola partita. Chi con lui si è allenato, a Genova, racconta di una sorpresa inattesa e di un giocatore tecnicamente e tatticamente straordinario, intelligente e al servizio della rete e dei compagni. Prettamente punta centrale, sa giocare però anche da seconda punta e con Davide Ballardini agirà nel tandem con uno più rapido come Iuri Medeiros o Goran Pandev, in alternanza con l'ariete Andrea Favilli. Vidima Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio della Polonia nonché membro del Comitato Esecutivo e leggenda della Juventus negli anni '80. "E' una prima punta moderna che interpreta il calcio non solo in area di rigore ma che dialoga con gli altri compagni di reparto: è bravo di piede come di testa. Prenderlo a 4 milioni di euro è stato un affare". Il Genoa può aver scovato una pepita d'oro, con lui. Trovando il suo venerdì.

Nome: Krzysztof Piatek

Anno di nascita: 1995

Club: Genoa

Ruolo: Attaccante

Carriera: Lechia Dzierzoniow, Zaglebie Lubin II, Zaglebie Lubin, KS Cracovia, Genoa