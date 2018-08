La possibile rivelazione: Rigoni, il jolly offensivo per volare in Europa

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

Un colpo da Europa, quello effettuato dall'Atalanta negli ultimi giorni di mercato. Dopo le richieste di rinforzi ad alta voce fatta da Gian Piero Gasperini, i nerazzurri si sono assicurati Emiliano Rigoni. La prima stagione europea dell'argentino è stata di alti e bassi, con un rendimento in campionato non certo esaltante, in linea con il flop della squadra incapace di qualificarsi in Champions League nonostante il massiccio intervento sul mercato. In campo europeo, però, Rigoni ha fatto la differenza trascinando lo Zenit alla vittoria del girone in Europa League, segnando 6 gol. In grado di fare le due fasce d'attacco ed eventualmente essere inserito come esterno di centrocampo, Rigoni può garantire velocità e tecnica, assist e calci piazzati. Arriva in piena parabola ascendente e nel campionato italiano può adattarsi paradossalmente più in fretta, per quanto sia più complicato del massimo torneo russo.

Nome: Emiliano Ariel Rigoni

Anno di nascita: 1993

Club: Atalanta

Ruolo: ala destra

Carriera: Belgrano, Independiente, Zenit, Atalanta