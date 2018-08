La possibile rivelazione: Samu Castillejo, l'osservato speciale di Maldini

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Castillejo mi incuriosisce, credo che possa essere una bella sorpresa". Paolo Maldini, nella conferenza stampa di presentazione dello spagnolo, ha involontariamente creato grandi aspettative intorno a un giocatore arrivato quasi in sordina, nella trattativa che ha (ri)-portato Bacca al Villarreal. Ma il Milan era nel destino di Samu, fin da quando, da bambino, sventolava la bandiera rossonera per festeggiarne i successi.

Classe 1995, titolare inamovibile del Submarino Amarillo nelle ultime quattro stagioni, Samu Castillejo è un esterno offensivo abile nel dribbling e molto veloce. Come Suso, preferisce partire dalla fascia destra e rientrare sul sinistro: in partenza sarà l'alternativa al suo connazionale, ma per caratteristiche tecniche può giocare anche sull'altro lato del campo. Intanto, a Napoli potrebbe partire titolare per la squalifica di Calhanoglu, con l'obiettivo di sorprendere la leggenda del club già dall'esordio.

Nome: Samu Castillejo

Anno di nascita: 1995

Club: Milan

Ruolo:esterno offensivo

Carriera: Malaga, Villarreal, Milan