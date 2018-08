La possibile rivelazione: Santander, un armadio sotto le due torri

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

Federico Santander ci riprova in un campionato top, dopo la parentesi al Tolosa nel quale a soli 19 anni si era presentato per rimpiazzare Pierre-André Gignac. Si ripresenta con un bagaglio d'esperienza in più anche a livello europeo con i tre anni al Copenaghen nei quali è sempre arrivato in doppia cifra. Lo chiamano "El Ropero", ossia "l'armadio" per la sua stazza (187cm per 84kg). Forza fisica e abilità nel gioco aereo. A Bologna sognano di aver trovato un Kenneth Andersson in salsa sudamericana, anche se l'impatto al Dall'Ara non è stato dei migliori: un paio di sponde, tanta voglia di mettersi in mostra ma poca pericolosità. Servirà tempo, ma deve essere aiutato dai risultati della squadra.

Nome: Federico Javier Santander Mereles

Anno di nascita: 1991

Club: Bologna

Ruolo: punta centrale

Carriera: Guaraní, Tolosa, Racing Avellaneda, Tigre, Copenaghen, Bologna.