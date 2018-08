La possibile rivelazione: Troost-Ekong, il buongiorno si vede dal mattino

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Se il buongiorno si vede dal mattino sentiremo parlare a lungo e in positivo di William Troost-Ekong. Il centrale nato in Olanda ma di origini nigeriane pescato dall'Udinese in questo mercato ha dato subito un assaggio di se e delle sue qualità nel match d'esordio contro il Parma. I due gol incassati dai Friulani non sembrano essere un gran biglietto da visita per il difensore prelevato da Bursaspor a titolo definitivo, ma analizzando la sua prestazione ci si accorge di come abbia saputo fare bene nonostante i due soli allenamenti agli ordini di Velazquez. Forte fisicamente ma senza perdere in rapidità Troost-Ekong sembra perfetto per una difesa a quattro dove ai due centrali viene chiesta massima attenzione in fase di copertura ma non un grande impegno sul fronte dell'impostazione. Una peculiarità, questa, dove può crescere per completarsi e salire di livello.

Nome: William Troost-Ekong

Anno di nascita: 1993

Club: Udinese

Ruolo: Difensore centrale

Carriera: Groningen, Dordrecht, Haugesund, Gent, Bursaspor, Udinese