La possibile seconda senza Higuain, reti pesanti e zero con le piccole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Higuain in dubbio". Maurizio Sarri ha annunciato ieri che il Pipita difficilmente sarà della partita contro il Genoa di Thiago Motta. Finora, nonostante un'estate turbolenta e da potenziale partente, l'argentino ha saltato solo una gara in campionato ed è stata quella del 2-0 contro la SPAL. Per adesso, per lui, due gol pesantissimi: uno contro il Napoli e uno contro l'Inter, mentre è rimasto a secco con Parma, Fiorentina, Hellas Verona, Brescia, Bologna e Lecce. Sempre in campo in Champions League, ha fatto gol contro il Leverkusen, non contro Atletico Madrid e Lokomotiv Mosca.

Difficile il tridente "Senza Gonzalo diventa difficile pensare a un 4-3-3, vediamo quali saranno i giocatori a disposizione e poi ci penseremo", ha detto ieri Maurizio Sarri. Per questo la sensazione è che Bernardeschi agirà dietro Dybala e Cristiano Ronaldo, al rientro dopo lo stop contro il Lecce. Per la seconda probabile senza Higuain, a meno che non entri a gara in corso.