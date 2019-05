La Premier League è stata questione di millimetri. Conferma Stones

© foto di Imago/Image Sport

Ad una settimana dalla conclusione della Premier League, un'edizione indimenticabile del massimo torneo calcistico inglese, si può solamente guardare con un pizzico di ammirazione e nostalgia al verdetto decretato sette giorni or sono: il Manchester City si è confermato campione, al termine di una rimonta clamorosa, culminata nel sorpasso dopo un ruolino di marcia impressionante, che ha portato i ragazzi di Guardiola a vincere tutte le partite dall'inizio di febbraio in poi. Si è dovuto dunque arrendere il Liverpool, sconfitto ma tutt'altro che battuto. Klopp e i suoi hanno deposto sì le armi, ma dopo aver raggiunto la strabiliante quota di 97 punti in classifica, uno in meno degli avversari in maglia celeste. Un punteggio che ha pochi eguali, e parliamo di mondo del calcio, non solo d'Inghilterra. Se si viaggia a certe altezze, è logico che la distanza sia stata solcata da dettagli, particolari che risultano quasi minuscoli ma, incredibilmente, rischiano di avere un peso elefantino. Come nel caso del salvataggio di John Stones.

Il centrale classe '94 ha disputato una stagione buona, non di certo indimenticabile, nelle fila di una squadra letteralmente dominante in patria, dato che oltre alla Premier si era già aggiudicata la Supercoppa inglese, la Coppa di Lega - entrambe ai danni del Chelsea - e proprio sabato scorso ha completato il filotto di onnipotenza surclassando il Watford sotto sei gol. Ma c'è un episodio che rischia di innalzarlo comunque ad un livello eroico, dato che è avvenuto proprio contro i temibili rivali del Liverpool. Citizens e Reds si sono incontrati a gennaio, nel primo incontro del nuovo anno: una partita decisiva già allora. La squadra di Guardiola, che era dietro, ha accorciato le distanze e tirato su il proprio morale grazie ad un 2-1 inflitto agli ospiti. C'è un episodio, già rimasto inciso nella storia del campionato a sentire Oltremanica, che vede proprio Stones protagonista: Mane sbatte sul palo, e il difensore inglese nel tentativo di allontanare rischia di combinare un pasticcio, calciando addosso ad Ederson un pallone che rotola poi verso la porta. Sembra autogol, ma Stones crede nella redenzione e in scivolata salva alla disperata. La Goal Line Technology conferma: la sfera, per un angolo quasi irrisorio di superficie, non ha varcato del tutto la linea. Ripensandoci oggi, chiunque - Stones in primis - potrebbe dunque ribadire: la Premier League, quest'anno, è stata davvero una questione di millimetri.