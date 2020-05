La Premier League vuole riprendere la stagione il 12 giugno, ma solo in campo neutro

Tramite i colleghi di Sky Sports UK arrivano ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda la riunione odierna dei vertici della Premier League. In particolare nella video conference, durata circa 3 ore e mezza, è stato chiarito come l’unico modo per far ripartire il campionato sia svolgere le partite in campo neutro, in stadi individuati appositamente per la situazione (serviranno da 8 a 10 impianti). Lo svolgimento delle partite nei vari impianti casalinghi delle 20 di Premier è stato definito irrealistico. Conferme anche sulla data dell’eventuale ripresa: tutti concordi nel tornare in campo da venerdì 12 giugno.