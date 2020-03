La Premier pronta a tagliare gli ingaggi top. Oggi la Germania decide

Repubblica oggi in edicola fa il punto su quella che è la linea dei vari campionati a proposito del taglio degli ingaggi. In Francia, da marzo, i club pagano il 70% lordo ai propri calciatori come normali dipendenti messi in disoccupazione parziale. In Spagna il Barcellona ha detto sì al 70% di tagli. In Inghilterra la Premier League discuterà l'ipotesi, venerdì, di dimezzare gli ingaggi più costosi. In Germania la maggioranza dei club, Hoffenheim escluso, ha provveduto alla decurtazione: oggi la Lega tedesca affronterà il tema.