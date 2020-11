La preoccupa il calo di Theo Hernandez? Pioli: "Nient'affatto, ha un rendimento positivo"

vedi letture

Theo è apparso un po' in calo, è preoccupato? "Continuo a credere che la prestazione della squadra aiuti i singoli. Su Theo non sono assolutamente preoccupato, è un nostro punto di riferimento ed è normale non riuscire ad essere al 100% in tutte le partite. Il suo rendimento è positivo". Così, mister Stefano Pioli sul rendimento sotto la media del laterale Theo Hernandez in quest'ultimo periodo coi rossoneri.