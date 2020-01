© foto di www.imagephotoagency.it

Sempre nel vivo del gioco, quasi sempre impreciso. Spesso sul punto di fare la differenza, ma poi incapace di compiere la scelta giusta nel momento decisivo. Il tutto condito da un pizzico di sfortuna e dalla consapevolezza che quell'errore peserà poi in maniera determinante sulla partita. La prestazione fornita questa sera da Lorenzo Insigne è lo specchio della gara disputata da una squadra che, in questo momento, paga soprattutto la mancanza di serenità.

Costantemente nel vivo del gioco, Insigne stasera ha mostrato buon passo, ottime idee ma anche tanti errori nei momenti decisivi. Nel primo tempo, un paio di occasioni buttate via per agganci sbagliati, nella ripresa una traversa colpita direttamente da calcio piazzato e soprattutto l'impressione di non poter mai creare pericoli dalle parti di Handanovic.

Se dal punto di vista fisico il Napoli è in crescita, contro l'Inter la squadra partenopea ha mostrato sempre gli stessi limiti mentali. Nonostante il cambio di allenatore ed esattamente come Insigne, attaccante di un Napoli che mostra le stesse difficoltà del suo capitano.