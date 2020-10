La prima con la Juve di Chiesa dura 60 minuti: pestone a Cigarini e rosso diretto

La Juventus resta in dieci a Crotone. Espulsione diretta per Federico Chiesa, che ha pestato duro Cigarini al 60' in mezzo al campo dopo una palla persa. Era stato proprio il nuovo acquisto bianconero a confezionare l'assist per l'1-1 di Morata al 21', salvo poi dover interrompere anzitempo la sua prima partita con la maglia della Juventus proprio a causa del rosso.