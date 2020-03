La prima del Daily Express: Stones via da Manchester, il City punta Bonucci

vedi letture

Il calcio è fermo, il calciomercato fa parlare. In Italia, ma anche nel Regno Unito. E vede protagonista Leonardo Bonucci, da sempre pallino di Josep Guardiola. Secondo il Daily Express, che apre la sua edizione odierna con questa notizia, in taglio alto della prima pagina sportiva. Il tecnico del Manchester City, infatti, avrebbe comunicato a John Stones l'intenzione di cederlo nella prossima finestra di trasferimenti (quando ci sarà, ovviamente), per rinforzare la difesa del club campione in carica d'Inghilterra. Con chi? Con il difensore italiano della Juventus, appunto, per il quale Pep in più occasioni ha espresso parole di grande apprezzamento.