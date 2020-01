La prima di Ibra: colpi di testa, sponde e appoggi. Chi potrà beneficiarne?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo con la maglia del Milan dopo 2794 giorni dall'ultima presenza a San Siro contro il Novara. Dal suo ultimo gol in Serie A ne sono trascorsi invece 2801, sempre al Meazza nel derby contro l'Inter quando realizzò una doppietta nella gara terminata 4-2 per i nerazzurri e che consegnò lo Scudetto alla Juventus, il primo degli otto consecutivi. Oggi contro la Sampdoria lo svedese ci è andato vicino con un colpo di testa finito però tra le braccia di Audero e l'appuntamento con la rete è stato rimandato, con la speranza dei suoi tifosi che possa arrivare già a Cagliari sabato prossimo nel match delle 15 alla Sardegna Arena. Oltre all'azione citata Ibra ha messo in campo, nei 35 minuti che Pioli gli ha concesso, tante sponde per i compagni che non sono però riusciti a trasformarle in tiri pericolosi verso la porta di Audero.

Gli allenamenti fatti del numero 21 rossonero in questo avvio di avventura al Milan sono stati pochissimi, visto che è arrivato a Milano il 2 gennaio e con il passare del tempo l'intesa con il resto della squadra di affinerà sicuramente, ma chi potrà beneficiare delle sue sponde e dei suoi appoggi? Andando indietro nel tempo è impossibile non ricordarsi di quando Antonio Nocerino andò in doppia cifra proprio grazie a Ibrahimovic ma guardando la rosa a disposizione di Pioli non è semplice trovare un centrocampista con caratteristiche simili all'ex rossonero. Quello che probabilmente ci si avvicina di più è Rade Krunic non sempre titolare, oppure anche Franck Kessie, sempre che non venga ceduto durante il mercato invernale.

L'idea dello stesso Pioli è però probabilmente un'altra e la prova è arrivata proprio al 55' di Milan-Samp quando ha scelto sì di mandare in campo Ibrahimovic ma insieme a lui ha scelto anche Raphael Leao. Il portoghese non ha sfruttato l'occasione ma ne avrà certamente altre e non è detto che non possa averne anche Krzysztof Piatek visto che il tecnico nel post gara non ha escluso la possibilità di far giocare il polacco e lo svedese insieme. La cosa importante per il Milan sarà trovare il prima possibile la quadra in attacco, per cambiare marcia e provare a chiudere la stagione tra le prime sei in classifica.