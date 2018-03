La prima di Meret e il cambio di modulo. Evani vara la sua Under

© foto di Federico Gaetano

Il ritorno di Alex Meret, che esordisce come titolare con la maglia dell'Under 21, e il cambio di modulo dopo cinque fruttuose amichevoli giocate col 4-2-4 dibiagesco, sono le principali novità del nuovo corso della principale selezione giovanile azzurra, oggi impegnata al Curi di Perugia contro la Norvegia. Il portiere della SPAL, tornato a difendere i pali degli estensi nell'ultimo mese, manda dunque in panchina Audero, fin qui titolare con la maglia degli azzurrini nelle prime amichevoli post-Europeo di Polonia.

Importante pure la svolta tattica, dovuto anche alle assenze di Cutrone e Chiesa, "rubati" dalla Nazionale A. Per loro, ma non solo, Di Biagio aveva pensato un modulo in grado di sfruttarne al massimo le caratteristiche e con la loro assenza si torna al centrocampo a tre, con le mezzali Barella e Murgia sicuramente più a loro agio. Davanti il riferimento offensivo, ed anche qui è un ritorno pesante, sarà quell'Alberto Cerri "dimenticato" in questi primi mesi di nuova Under e ripescato anche grazie alle superprestazioni in campionato, proprio con la maglia del Perugia.