La prima gioia del Cristante giallorosso. Raffreddata solo dal risultato

Alla quarta presenza in campionato, Bryan Cristante è finalmente riuscito a trovare il primo gol giallorosso. In estate il ds Monchi aveva puntato forte sull'ex Atalanta anche e soprattutto per questa sua caratteristica. Uno con queste qualità negli inserimenti, in fondo, sembrava davvero perfetto per la filosofia calcistica di Eusebio Di Francesco. Ci ha messo un po', Cristante, a prendere le misure ma contro il Chievo è arrivata la prima gioia personale nonostante una prova buona ma non eccezionale. La sua crescita, non solo fisica, alzerà di parecchio il livello del centrocampo giallorosso, anche se forse resta da risolvere l'equivoco tattico col rientro di Pastore. Tempo al tempo, Di Francesco saprà trovare le giuste soluzioni. Ma intanto si gode la prima rete del classe '95. Peccato solo che questa non sia coincisa con la vittoria della squadra.