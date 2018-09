La prima gioia di Lautaro. Un gol per conquistare i più scettici

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dodici minuti per conquistare tutti. E’ bastato meno di un quarto d’ora, a Lautaro Martinez, per mettere a tacere le voci che lo volevano già bocciato da Luciano Spalletti e messo in soffitta da qui al termine della stagione. Il tecnico ha invece dimostrato di puntare sull’argentino che tanto ha fatto bene in patria prima di accettare la maglia nerazzurra, vestita con merito nel corso della partita contro il Cagliari. Due presenze e 69’ totali prima di stasera, quando ha rappresentato il terminale offensivo della formazione meneghina.

Fuori Icardi, tutto su Lautaro. Spalletti punta molto sul classe ‘97 di Bahía Blanca, pronto a guadagnare sempre più spazio fino a conquistare stabilmente la maglia da titolare. Per chi ha ancora dubbi sulle doti dell’argentino, è pregato di rivedere il colpo di testa che - rubando il tempo a Klavan e Andreolli al 12’ - ha beffato Cragno, al netto delle responsabilità del portiere rossoblu.