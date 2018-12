© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E alla fine anche il Chievo ce la fece. All'ultima giornata del girone di andata, dopo mesi difficili e tante situazioni avverse dentro e fuori dal campo, la società clivense centra la prima importantissima vittoria di questo campionato. Il tutto dopo 10 sconfitte e 8 pareggi.

Un successo firmato dal piede dolce ed educato di Emanuele Giaccherini, bravo a trovare la parabola giusta su un calcio di punizione dal limite al minuto 78. Certo il Frosinone ci ha messo del suo costruendo pochissimo in attacco e restando in 10 per l'espulsione di Capuano. Ma tutto ciò non toglie meriti al bel successo degli uomini di Di Carlo che finalmente può festeggiare i 3 punti dopo diverse partite fatte di complimenti e zero successi. La strada per la salvezza è evidentemente ancora lunghissima e forse fin troppo impervia. Ma almeno mentalmente il Chievo sembra essersi sbloccato e ora potrà vivere la sosta con pensieri ben più positivi rispetto a qualche settimana fa.