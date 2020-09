La prima Juve di Pirlo: difesa a tre e quattro. Non è la Juve di Sarri, non è la BBC

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta la Juventus di Andrea Pirlo vista nel primo e unico test. 5-0 al Novara, i bianconeri hanno giocato con uno schema molto fluido. Fase di possesso con difesa a tre, a quattro in difesa. Non è Sarri, non è la BBC. Alex Sandro e Danilo, terzino, sono i giocatori pèiù interessati. Davanti buona l'intesa tra CR7 e Kulusevski, Douglas Costa ha fatto un assist possibile solo a pochi umani.