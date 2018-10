La prima Juve post-Marotta vince senza CR7: cosa manca per il 10

La Juve vince e sbaraglia il modesto Young Boys, senza Giuseppe Marotta e Cristiano Ronaldo. Nel caso del portoghese, almeno, è un'assenza circoscritta a una partita, e peraltro CR7 era in tribuna. L’amministratore delegato uscente ha invece preferito non seguire la gara all’Allianz Stadium, e la sua presenza si è sentita soltanto nel coro dedicatogli dai tifosi. Per la cronaca, uno dei pochi momenti in cui il pubblico di fede bianconera, in protesta ufficiosa (quella ufficiale è andata in scena contro il Napoli) per il caro biglietti, ha dato segnali della sua presenza. A cospetto dei duemila e rumorosi tifosi svizzeri, che si saranno chiesti se davvero in Italia siamo così gelidi nel seguire le partite.

La polemica dei tifosi meriterebbe un approfondimento a parte, da tanti punti di vista, ma nel frattempo la Juve fa nove su nove, un vero inno alla gioia. Anzi, alla Joya. E, siccome nel DNA bianconero vi è il concetto di guardare sempre avanti, la domanda da porsi diventa: cosa manca per il 10 in pagella?

I numeri, anzitutto: facile a dirsi, la decima vittoria stagionale. Sabato c’è l’Udinese e il derby bianconero chiuderà questo piccolo tour de force tra una sosta e l’altra. La decima vittoria, per inseguire il record del miglior avvio, che per ora spetta alla Roma edizione 2013/2014. La Juve, limitandosi al campionato, è per ora a sette su sette. Manca la decima, manca il 10: ieri Paulo Dybala si è sentito eccome, migliore per distacco anche al netto della tripletta, in una gara in cui il maggior tasso tecnico bastava da solo a fare la sufficienza.

Il 10 Dybala va recuperato al 100% in qualsiasi competizione e contesto: averlo così sempre e comunque sarebbe un fattore determinante per le dinamiche dell’annata della Vecchia Signora. E poi? E poi i recuperi: De Sciglio è spesso sottovalutato, ma Allegri ha ribadito di puntare molto sul terzino ex Milan. L’assestamento nella gestione del post-Marotta: non sarà indolore come si immagina, anche se la Juve ha già pronti tutti i passi da fare. Manca poco, tutto sommato: la squadra di Allegri, che ringrazia il Manchester United per un pareggio suicida, è a un passo dal 10 in pagella. Basta farlo.