La prima pagina de Il Romanista: "A Lille guida Dzeko. Zaniolo corre"

Spazio a Zaniolo e Dzeko sulla prima pagina de Il Romanista che parla del baby azzurro e anche del bosniaco impegnato in amichevole con la squadra giallorossa: "Zaniolo corre. E' rientrato prima dalle vacanze, si sta trovando alla grande con Fonseca, non solo tatticamente. E in attesa dell'incontro per il rinnovo arrivano anche le parole giuste: "Cerco di portare nella mia vita le cose che ho imparato da De Rossi: mettere questa squadra al centro di tutto. Forse a quel punto potrò migliorare come lui", ha detto l'azzurro che sembra lontano ormai da una cessione. Si parla anche di Dzeko che oggi sarà impegnato con i giallorossi nell'amichevole contro il Lille: "A Lille guida Dzeko. Il bosniaco sarà nuovamente al centro dell'attacco nel primo test internazionale. Assenti Pastore, N'Zonzi, Karsdorp. Sugli spalti del Pierre Moarouy 300 tifosi romanisti".