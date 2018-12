La prima stracittadina del calcio italiano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"La Juventus è universale, il Torino è un dialetto". Lo diceva Giovanni Arpino, che peraltro non ha mai nascosto la sua simpatia granata. Quello di stasera sarà il derby di Torino numero 197 considerando tutte le competizioni. Il numero 147 in Serie A.

BILANCIO CHIARO -

La storia, inevitabilmente, dice bianconero. In casa del Torino fin qui la stracittadina è stata giocata 73 volte per quanto riguarda la Serie A. Risultato? 31 vittorie Juventus, 23 pareggi, soltanto in 19 occasioni il Torino ha avuto la meglio. Forbice che si amplia considerando anche le gare in casa Juve: qui si vola a 69 successi bianconeri, 42 pareggi e 35 vittorie Toro. L'ultimo trionfo granata, comunque, è meno lontano di quanto non sembri: 2014-2015, Quagliarella e Darmian superano il gol di Pirlo.

LA PRIMA DEL CALCIO ITALIANO -

È una sfida che va, ovviamente, agli albori del calcio italiano. La prima partita trasmessa in diretta radio, con la voce storica di Carosio, quando ancora nessuno poteva vedere le partite. La prima stracittadina del nostro calcio, prima delle sfide nella Capitale, a Genova o a Milano. Il più antico, di conseguenza, tra i derby che ancora si giocano nel nostro panorama calcistico.