La prima vera opportunità di Bernardeschi con Sarri

© foto di Federico De Luca

“Si deve specializzare”. Così Sarri, in estate, su Federico Bernardeschi. Per poi ricoprirlo di ulteriori elogi, dire che stravedeva per il talento di Carrara. Salvo poi spedirlo sempre in panchina nelle prime tre gare di campionato, subentrato a Douglas Costa per necessità nel solito ruolo di ala destra. Quello in cui non è chiaro se Bernardeschi si sia specializzato o meno, perché l’impressione era che Sarri volesse portare a compimento l’intuizione di Allegri, spingendolo verso un futuro da mezzala di qualità e d’inserimento. Idea frenata, forse, anche da un mercato che ha scombinato i piani della Juve su più fronti. A partire dal peso specifico del classe ’94 nella rosa.

Bernardeschi sa come battere l’Atletico. A dispetto della tripletta di Cristiano Ronaldo, l’ex Fiorentina fu per distacco il migliore in campo nella clamorosa rimonta di Torino di un anno fa. Un lampo, in una serie di nubi fatte di poca continuità, soprattutto sotto porta, vero e proprio tallone d’Achille di un calciatore che, per giocare nei tre d’attacco, cerca e centra troppo poco la porta avversaria. Non è un caso, così, che la prima vera opportunità concessa a Bernardeschi da Sarri possa arrivare in Champions, contro i Colchoneros. Non ci spingiamo ancora all’indicativo: un colpo di coda Dybala pare da escludere, ma la tentazione Cuadrado c’è. Soltanto che il colombiano è virtualmente da annoverare tra i terzini, e con De Sciglio out mandarlo in attacco sarebbe un rischio. Se tutto andrà come immaginiamo, allora, ecco Bernardeschi con Higuain e Cristiano Ronaldo. Magari a partita in corso anche trequartista dietro ai due, perché no. Cercando di ritagliarsi un posto in campo, e un posto al sole nelle dinamiche di Sarri. Perché la prima occasione dovrebbe arrivare, ma va sfruttata bene affinché ve ne siano una seconda, poi una terza e così via.