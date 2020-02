La prima vittoria (di squadra) non si scorda mai. Il Via del Mare esulta

© foto di Giacomo Morini

La prima vittoria non si scorda mai. Dopo 10 partite casalinghe, equamente divise fra pareggi e sconfitte, il Lecce trova finalmente i 3 punti all’interno delle mura del Via del Mare. Un risultato, 4-0, che rende merito alla grandissima prestazione messa in campo dai ragazzi di Fabio Liverani contro il Torino in una gara controllata dal 1’ al 90’.

Quel che più ha sorpreso è stato l’atteggiamento positivo di tutti i 14 (sostituti compresi) mandati in campo dal tecnico leccese, bravo ad inserire i nuovi acquisti in un impianto di gioco collaudato e riconoscibile. La squadra è poi sembrata al top sia mentalmente che fisicamente, ulteriori dettagli he spiegano il risultato finale. Da Saponara e Barak a Donati, Rispoli, Majer, Deiola, Lapadula e Falco, tutti sono sembrati in grado di rendere al meglio delle proprie possibilità, facilitati anche dall’ennesima giornata negativa del Torino di Mazzarri. Un poker inatteso che ha spinto i salentini a +3 dalla zona retrocessione e che soprattutto potrebbe aver sbloccato mentalmente la squadra in vista dei prossimi appuntamenti fra le mura amiche.