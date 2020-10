La prima volta di Lollo Venuti. Quando le pianticelle viola iniziano a dare i loro frutti

Un settore giovanile che funziona a dovere non produce solo campioni da sfoggiare ed eventualmente rivendere a peso d’oro alle superpotenze internazionali. Un settore giovanile che funziona riesce a tirar fuori anche calciatori per le serie inferiori oltre ad elementi che sappiano completare la rosa della prima squadra.

A questo secondo gruppo appartiene Lorenzo Venuti, terzino classe 1995 nato e cresciuto calcisticamente alla Fiorentina ma rientrato alla base solo nelle ultime due stagioni. Con l’avvento di Rocco Commisso, infatti, il club viola ha deciso di puntare forte sui propri giovani ed ecco che sono arrivati gli exploit di Castrovilli, le conferme di Vlahovic, le prime apparizioni del giovanissimo Dalle Mura e il primo gol di “Lollo” con il giglio sul petto nel match di Coppa Italia contro il Padova.

E’ chiaro: facendo il terzino di professione la rete è l’ultima delle priorità, ma per un ragazzo legato ai colori come il 23 viola anche queste sono iniezioni di fiducia tutt’altro che trascurabili. Soprattutto se in estate le sirene del mercato ti hanno portato nel mirino del Parma e non è detto che non tornino a farsi sentire.

Una società che funziona, infatti, valorizza i prodotti del settore giovanile per poi capire quali sono da tenere e quali da monetizzare. Il destino di Venuti è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è chiara: a Firenze sanno far crescere i giovani fino a trasformarli in calciatori di Serie A.