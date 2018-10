La prima volta di Pinamonti in Serie A è bellissima: tris Frosinone

© foto di Federico Gaetano

Meraviglioso tris del Frosinone a Ferrara, ad opera di Andrea Pinamonti: il centravanti del Frosinone buca Gomis con un sinistro bellissimo dal limite dell'area, un giro di lancetta dopo il suo ingresso in campo. Per il bomber di scuola Inter la prima volta in Serie A, di certo una rete che non dimenticherà facilmente e che regala un'ulteriore soddisfazione a Moreno Longo.