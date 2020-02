vedi letture

La prima volta non si scorda mai: da Dortmund a Valencia, Ilicic segna il primo gol in Champions

La Scala del calcio, il Genio, una notte europea. Non è un salto nel passato, in realtà i colori sulla maglia sono neri ed azzurri e il Genio è di nazionalità slovena, con la maglia numero 72 sulle spalle. Josip Ilicic ha incantato San Siro con una prestazione di livello ed il primo gol in Champions League. Da Dortmund - doppietta nell'Europa League 2017/2018 - fino al match interno con il Valencia: gli si chiedeva la prima rete nella maggior competizione europea, lui ha prima risposto "non importa chi segna, basta vincere", poi ha siglato l'ennesima rete alla Ilicic. Finta, controfinta e conclusione di potenza a piegare le mani di Domenech: 2-0 a pochi minuti dal termine del primo tempo, scivolata sulle ginocchia e San Siro in delirio.

DA DORTMUND A VALENCIA - La prima volta non si scorda mai. Nel momento migliore dello sloveno - con gol da centrocampo e reti spettacolari -mancava ancora qualcosa. La ciliegina sulla torta, l'ennesima perla di un giocatore che ha iniziato a segnare con continuità, ma che riesce anche a sacrificarsi per i compagni nei momenti più complessi.

Dalla folle notte del Signal Iduna Park all'incredibile serata di San Siro: Ilicic ha 'fintato' su un'infezione che ha cambiato il suo modo di approcciare in primis la vita, poi il gioco del calcio. Gambe e testa, quando stai bene tutto funziona alla perfezione. I tasselli, poi, si incastrano nel modo più corretto possibile, formando una tela su cui puoi dipingere ciò che vuoi. D'altronde se ti chiamano il Genio (e dalle parti di San Siro sanno quanto può essere scomodo questo soprannome), un motivo dovrà pur esserci.