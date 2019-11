La primavera Juventus di Maurizio Sarri

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

La primavera, tutto attaccato. Perché la Juventus è un fiore, il primo tempo è un sogno, l'Atletico Madrid che solo Diego Pablo Simeone ha visto bello e volitivo strozzato e soffocato. La prima frazione di gara della Vecchia Signora è quella di una ragazza rapida, veloce, Che accelera i tempi e fa girare le lancette come vuole, padrona e dominatrice. Sarri è soddisfatto, racconterà seduto e incravattato, in sala conferenza. Perché i barlumi di Juventus di Sarri ci sono, più che viceversa. Proprietario e non fagocitatore ma capace di adattare il suo pensiero agli effettivi a disposizione. E' un rapporto strano, che va oliandosi, piacendosi, quello tra l'allenatore toscano che ha uno stile dissimile dalla filosofia societaria juventina, e la Juventus, che ha piglio e taglio differenti dalla veracità del tecnico. Però hanno in comune la voracità. Di sapere e di vincere, conoscere e trionfare. Dalle polveri dei dilettanti Sarri, dall'alto degli allori, da sempre, la Juventus. Quella di ieri sera, di fine novembre, è una primavera anticipata. E' una prima, vera, Juventus, di Sarri. Nei disegni e nelle trame, soprattutto nei primi quarantacinque minuti. Un crescendo rossiniano che s'è poi scontrato con un Atletico Madrid che ha provato ad alzare l'orgoglio ma che dulcis in fundo ha dato poco spettacolo e altrettanta misera concretezza. Fiori, bianconeri. Dybala e De Ligt, quasi partente e bistrattato milionario. Son rose.