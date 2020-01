"Mihajlovic, quando è sceso in panchina nel secondo tempo, aveva previsto il gol di Barrow". A parlare così nel post partita di SPAL-Bologna è stato Emilio Di Leo, collaboratore tecnico dell'allenatore serbo che oggi, dopo un primo tempo seguito dalla tribuna per la pioggia, ha deciso di 'scendere in campo' sedendosi in panchina per spronare i suoi.

Barrow, profezia e gol - Poco prima dell'ora di gioco Mihajlovic ha mandato in campo il nuovo acquisto Musa Barrow al posto dell'ammonito Osolini, come detto dopo aver previsto con i suoi collaboratori la rete del gambiano. E il campo, in neanche 2 minuti, gli ha dato ragione visto che l'ex Atalanta alla prima azione buona ha trovato un bel gol all'incrocio che ha regalato vantaggio statistico e mentale alla squadra. Un'anticipazione non nuova per Mihajlovic, che già in passato si era reso protagonista di anticipazioni sui gol poi realizzatesi in campo.