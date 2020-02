La profezia di Chiellini: l'anno nuovo è arrivato, la vera Juve non si vede

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La vera Juventus si vedrà a inverno inoltrato, se non nell’anno nuovo". La profezia estiva di Giorgio Chiellini sembrava andata a segno. Se solo l'inverno fosse limitato alla prima metà di gennaio. Con l'inizio del 2020, infatti, la Vecchia Signora sembrava aver dato messaggi incoraggianti per Maurizio Sarri e l'assimilazione dei suoi dettami tattici: il rotondo successo sul Cagliari, la convincente vittoria di Roma. Ronaldo inserito nel progetto, Dybala e Higuain a contendersi un posto al suo fianco. Segnali di continuità, dopo una chiusura di anno (vecchio) in crescendo. Poi?

È presto per un processo decisivo. Come prevedibile, a una sconfitta seguono le critiche. E alla prossima vittoria arriveranno nuovi elogi. Le due batoste in trasferta contro Napoli e Verona, però, certificano che il cartello work in progress è ancora appeso lì, fuori dai cancelli della Continassa. Si parte dai risultati, che in questo momento non sorridono certo a Sarri. Ma si arriva anche a valutazioni di altra natura, che al tecnico di Figline forse stanno ancora più a cuore.

La Juve gioca col trequartista o no? E chi lo sa. Con campani e veneti no, per esempio. In un caso l'HDR, nell'altro Douglas Costa (che si è fermato ancora). Nelle prime tre gare del 2020, però, il trequartista c'era: Ramsey, e viene il dubbio che la Vecchia Signora giochi meglio col gallese (intermittente quanto a prestazione individuale) che con altri. E poi la solita questione Rabiot: Sarri ci punta, il francese è in crescita da una decina di giornate e tutti aspettano soltanto che questa crescita trovi un qualche suo approdo definitivo. A Verona c'era ancora lui: l'emblema, di quanto questa Juve sia ancora un cantiere aperto.