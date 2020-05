La profezia di dieci leggende del calcio argentino su Lautaro prima dell'arrivo all'Inter

Parlare a posteriori è certo facile, farlo con largo anticipo a volte è una commistione tra incoscienza, fantasia e sicurezze. Dieci indizi, però, fan più di una prova. E se negli scorsi giorni Lionel Messi ha dato il suo endorsement papale allo sbarco di Lautaro Martinez al Barcellona, siamo andati a cercare nell'archivio di Tuttomercatoweb.com le voci delle leggende dal calcio argentino sul Toro prima del suo sbarco all'Inter. Rileggerle adesso è impressionante: più che una profezia o una previsione. Lautaro sarebbe diventato grande. Era scritto dalle stelle.

Nestor Sensini, maggio 2017 "Non è una prima punta. Qui sta facendo molto bene, e può servire alle squadre italiane. Il calcio italiano è un'altra cosa, e se arriverà dovrà adattarsi. Ma può giocare benissimo in Italia".

Daniel Bertoni, agosto 2017 "Io non sponsorizzo nessuno. L’unico che posso sponsorizzare è Lautaro Martinez del Racing che è un centravanti straordinario".

Oscar Ruggeri, febbrario 2018 "Di certo c'è solo una cosa: è una fuoriserie. Gioca davvero bene a calcio. L'operazione portata avanti da Milito è stata eccellente, ha fatto filtrare l'interesse del Real Madrid e così l'Inter ha accelerato".

Gabriel Heinze, marzo 2018 "Lautaro Martinez è in un momento straordinario. Mi rende molto felice perché è argentino e ci darà molto".

Hernan Crespo, marzo 2018 "Lautaro è molto bravo secondo me, può fare l’esterno offensivo, la seconda punta e il centravanti. Le qualità ci sono, ma i tempi sono cambiati: io sono partito dal Parma e poi feci la mia carriera, lui invece brucia le tappe e dall’Argentina va direttamente all’Inter".

Javier Zanetti, maggio 2018 "Lautaro è promettente, ha fatto bene in Argentina. Spero che possa riuscire a fare bene anche in Italia, parliamo di un giovane che può avere una grande carriera".

Carlos Tevez, giugno 2018 "Que jugador, che giocatore. Impressionante. Ha fame, cattiveria, tecnica. Mi ricorda me qualche anno fa. Dei giovani argentini è il migliore in assoluto. E può diventare ancora più forte. L'Inter ha fatto un affare a prenderlo, vi farà impazzire".

Andres Guglielminpietro, giugno 2018 " Martinez è un giovane che farà grandissime cose in Italia, fa la punta ma sa giocare anche fuori area, è uno più generoso".

Juan Sebastian Veron, giugno 2018 "Può far bene in Italia, molto. Negli ultimi anni è uno di quelli che ha fatto meglio in prospettiva futura per la Nazionale argentina. E' un giocatore completo, gli serve tempo non diamogli pressione ma è uno che pensa al calcio da professionista e sono sicuro che farà molto bene".

Josè Chamot, giugno 2018 "È una grande promessa. Nel Racing ha vissuto dei grandi momenti, ha qualcosa che ricorda Batistuta anche se non lo è: lui è Martinez. Credo che farà bene, ha passione in quello che fa".