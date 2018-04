La promessa di Cairo: "Faremo qualcosa per ricordare Mondonico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raggiunto dal Corriere di Torino all'uscita dai funerali di Emiliano Mondonico (con tanta, tantissima gente presente a rendere il proprio omaggio), il presidente del Torino Urbano Cairo lo ha ricordato così: "La sedia ad Amsterdam? Una cosa che gli venuta così, proprio come lui era, spontaneo, genuino e anche un po’ ribelle. Il tutto nel modo giusto, senza andare oltre. È un bel modo di affrontare le cose. La gente lo ricorda con amore e affetto. È una giornata triste ma questo mi è piaciuto: penseremo sicuramente a qualcosa da fare per ricordarlo, si comincia con il minuto di silenzio su tutti i campi di A, lo avevamo chiesto, al resto penseremo. È stato un allenatore importante per il Torino. Ed è amato non soltanto dal club e dai nostri tifosi. Era trasversale, si è fatto amare da tanti perché era una persona di grande qualità e tanta passione, che ha trasmesso tanti valori positivi ai giovani".