La promessa di Zhang a Moratti: "Continuerò a scrivere la storia gloriosa dell'Inter"

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ieri sera ha voluto mandare un messaggio ben preciso allo storico numero uno nerazzurro Massimo Moratti attraverso la trasmissione Che tempo che fa: "Caro signor Moratti, ci sono un milione di cose di cui vorrei parlarle. Ma in questo breve messaggio vorrei ringraziarla per avermi aiutato a entrare nel mondo nerazzurro, che ha completamente cambiato la mia vita. Io, le persone dentro al club, attorno e fuori vogliamo renderla orgoglioso con la speranza di non deluderla mai. Continuerò a scrivere questa storia gloriosa che lei, suo padre e la sua famiglia avete scritto. Senza dubbio continueremo a combattere e non ci arrenderemo mai. Forza Inter!", le dichiarazioni piene di speranza del giovane Zhang.