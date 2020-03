La proposta della FIGC: Serie A che slitta a fine maggio. Tre ipotesi senza la ripresa

Dopo le mosse del governo e del CONI, ieri è andato in scena il Consiglio Federale, che ha prodotto il seguente comunicato circa l'emergenza Coronavirus cheha costretto la Serie A, ma non solo, a fermarsi. S'è discusso dell'interruzione dei campionati e di come eventualmente riprenderli: "Coronavirus: confermato lo stop delle attività fino al 3 aprile. Stante l'attuale situazione, anche alla luce delle auspicabili ulteriori disposizioni governative per agevolazioni fiscali e contributive, il Consiglio ha conferito delega al presidente federale per allineare le disposizioni della FIGC in materia e per valutare, ed eventualmente emanare, il differimento delle scadenze per l'iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2020/2021 dal 22 al 30 giugno. Con riferimento al recupero delle gare della Serie A, tenuto conto che le altre Leghe non hanno scadenze internazionali e quindi una più ampia marginalità di programmazione, il presidente federale ha proposto alla Lega di Serie A, attraverso lo scivolamento delle giornate, di sfruttare tutte le date a disposizione fino al 31 maggio".

C'è però anche analizzata la possibilità che il campionato non riprenda, con tre possibili soluzioni: "Qualora l'emergenza Covid-19 non dovesse consentire la conclusione dei campionati, il presidente Gravina ha sottoposto all'attenzione delle Leghe interessate alcune ipotesi su cui discutere nella riunione, già fissata, del Consiglio Federale del 23 marzo. Senza alcun ordine di priorità, un'ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d'Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee; un'altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell'interruzione; terza ed ultima ipotesi, far disputare solo i play off per il titolo di Campione d'Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B".