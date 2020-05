La quarantena e le diverse sfumature di un Immobile inedito

vedi letture

Fino al 29 febbraio, quando la Lazio ha giocato la sua ultima partita in campionato (2-0 al Bologna), tutti conoscevano Immobile solo per le doti da cannoniere. I suoi gol, infatti, spesso hanno parlato per lui, che quest'anno - se si dovesse portare a termine la stagione - potrebbe vincere per la terza volta la classifica dei cannonieri (è a +6 da Ronaldo). Per ragioni di forza maggiore, durante questa quarantena sono invece emerse altre sfumature di Immobile prima nascoste. E una volta finito quest'incubo, l'attaccante della Lazio verrà inquadrato non solo come un eccellente finalizzatore, ma anche come un padre attento, una persona ricca di simpatia e un cittadino sensibile. Proprio quest'ultimo aspetto è emerso nell'ultima settimana, quando ai microfoni della radio ufficiale della Lazio ha voluto mettere in luce un aspetto centrale nel dibattito attuale sulla ripresa o meno del calcio. "In Serie A sono in pochi che hanno problemi economico, io penso invece alla Serie B, alla C e a tutte le altre persone che girano intorno al calcio. Dobbiamo pensare al bene della gente che lavora intorno ai noi giocatori ma non guadagna le stesse cifre. Alcuni prendono mille euro al mese ma senza calcio non hanno neanche quelli". Un discorso che fa onore a Immobile, alle cui parole ha fatto seguire fatti concreti con tante donazioni e gesti di solidarietà rimasti sotto i riflettori mediatici.

In tanti hanno elogiato il suo comportamento sui social, dove Ciro è ormai a suo completo agio. In un periodo cupo e triste ha intrattenuto e divertito i suoi followers con tanti video insieme alla moglie Jessica (dalla Casa di Carta a un remake di Gomorra), coppia ormai entrata di fatto nei cuori dei tifosi della Lazio. Che venerdì hanno potuto apprezzare anche un Immobile in versione 'coltivatore', intento ad annaffiare il proprio orto. Cattivo sotto porta, esempio nella vita fuori dal campo. Mai un comportamento fuori posto, nessun atteggiamento sopra le righe: solo calcio e famiglia. Immobile incarna a livello morale tutte quelle qualità che Lotito aveva sempre ritenuto prioritarie ed è per questo che a breve è pronto un altro prolungamento del contratto che lo legherà a vita alla Lazio.