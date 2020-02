vedi letture

La quota 150 e il problema in regia della Juventus per Miralem Pjanic

Lione-Juventus 1-0 (31' Tousart)

Miralem Pjanic, Piccolo Principe, piccolissimo al ritorno a Lione, rischia di diventare un problema per la Juventus. Era considerato l'uomo dei centocinquanta palloni, della quota da toccare per essere il centro gravitazionale del progetto di Maurizio Sarri. Fino a due settimane fa, aveva superato sei volte in stagione i 100 palloni in Serie A, quattro su sei nelle prime cinque gare giocate da novanta minuti. L'unica nel 2020 è stata 142 contro il Cagliari. La media, in campionato, è in crescita rispetto agli altri anni ma ben lontana dall'obiettivo. A Lione, dove è sbocciato, dove è diventato grande, dove ha preso l'autostrada per una carriera luminosa, è tornato piccolo. Il ruolo davanti alla difesa gli è stato cucito addosso da Massimiliano Allegri ma con il tecnico di Livorno sembrava più a suo agio, potendo abbinare spada a fioretto, ritmo blando ad accelerazione sul rettilineo della vittoria. La Juventus di Miralem Pjanic regista del Sarrismo, o quel che ne resta dopo stasera, è invece monocorde, senza un'identità precisa. E lui ne risente, o forse viceversa, è lui a non saperla trascinare. La stagione è lunga ma la Champions non consente inciampi. O serate così.