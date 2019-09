La rabbia di Klopp dopo il Napoli: "Non era rigore, salta prima del contatto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Chiaramente, ovviamente, non era rigore". A BT Sport, Jurgen Klopp è tornato sul tiro dagli undici metri assegnato al Napoli per presunto fallo su Callejon. "Non credo fosse rigore: salta prima del contatto, purtroppo non possiamo cambiarlo. E' stata una ripresa selvaggia, fatta di corse e corse. Purtroppo non abbiamo avuto tutte le chance voluto e create e dobbiamo accettare il ko".