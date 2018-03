La rassegnazione di Wenger, la stima dei nostri tecnici: tutti su Wilshere

Fonte: Inviato da Londra

Uno vuole fargli rinnovare il contratto, l’altro vorrebbe portarlo a Milanello. Jack Wilshere sarà uno dei protagonisti in campo di Arsenal-Milan questa sera, ma alla vigilia lo è stato soprattutto in ottica mercato. Di Wilshere hanno parlato sia Arsene Wenger che Gennaro Gattuso.

Il tecnico alsaziano è stato abbastanza chiaro, ed è parso anche quasi rassegnato. A oggi, il ragazzo che si è ripreso l’Arsenal dopo mille infortuni è libero. A giugno, s’intende, ma di trattare lo è già adesso. Tutto nelle mani di Wilshere, che valuta con attenzione: la sua rivincita con l’Arsenal l’ha già ottenuta, potrebbe essere il caso di fare fortuna altrove. Chiarissimo Wenger: per lui non cambia nulla, la proposta è sul tavolo, attende novità dal giocatore.

Di cui ha parlato anche Gattuso: dribblando la domanda come non era nelle sue corde da calciatore, ma ammettendo un certo gradimento. “Ha la cattiveria degli inglesi - ha spiegato il tecnico calabrese del Milan - ma la tecnica degli spagnoli”. Perfetto per il campionato italiano? Chi lo sa. I rossoneri sono in pressing, sul campo e no: i parametri zero non sono una prerogativa del solo Galliani, in fin dei conti. Al Milan, al momento, manca una sola carta da potersi giocare: la Champions League. L’ultima presenza di Wilshere nella competizione è datata 2015. A 26 anni, tornato ai suoi livelli, il ragazzo di Stevenage vorrebbe giocarvi di nuovo. I rossoneri, per ora, non glielo possono garantire. Cosa che invece potrebbe fare la Juventus: tra la rassegnazione di Wenger e la stima di Gattuso, i bianconeri restano alla finestra. La zampata bianconera potrebbe essere dietro l’angolo.