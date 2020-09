La Regione Piemonte chiede normalità: "Riaprire lo stadio della Juve per l'esordio"

Governatore Cirio, obiettivo club esser pronto per prima partita

(ANSA) - LA LOGGIA, 02 SET - La Regione Piemonte chiede di autorizzare l'apertura dell'Allianz Stadium, lo stadio della Juventus che ha predisposto il piano di sicurezza necessario per far tornare i tifosi. Il documento è stato trasmesso questa mattina dalla Regione a Roma per il via libera del CTS. "Tornare alla normalità si può, con grande rispetto delle regole per la prevenzione dei contagi", dice il governatore Alberto Cirio a margine dell'inaugurazione del nuovo laboratorio per i test Covid. "L'obiettivo del club - spiega - è esser pronti per la prima partita". (ANSA).