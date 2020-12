La remuntada è completa: al 60' la Lazio fa 2-2 col Milan. Che gol di Immobile

vedi letture

Un cioccolatino di Milinkovic, col mancino, di prima e un tiro al volo sempre col sinistro di Immobile: nono gol in Serie A in dodici partite per la Scarpa d'Oro, a 144 gol nella massima serie in carriera e remuntada completata. E' 2-2 a San Siro tra Milan e Lazio.