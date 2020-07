La retrocessione dell'Espanyol spiana la strada per Roca: il Milan è interessato

Con la retrocessione in Segunda Division dell'Espanyol, gli occhi di molte squadre europee sono puntati sulla rosa del club catalano composta anche da alcuni giocatori che già in passato erano finiti sul taccuino di alcuni club italiani. Su tutti c'è il centrocampista Marc Roca, giocatore che ha vinto anche l'Europeo U21 con la Spagna e che ha una clausola rescissoria da ben 40 milioni di euro. Una clausola che con la retrocessione ovviamente ha un valore solo legale, visto che il prezzo del classe '96 è decisamente crollato, sia per l'andamento della squadra che per la crisi economica post Covid-19. Verosimilmente il suo valore è dimezzato rispetto alla clausola, con i rossoneri che potrebbero tornare alla carica con l'intento di regalare a Rangnick un talento che ha già mostrato grandi qualità e che potrebbe fare al caso del progetto del tedesco. I rossoneri dovranno guardarsi le spalle dall'interessamento del Real Madrid, che se decidesse di scendere in campo e di accelerare, sarebbe un avversario difficile da battere sul mercato.