La ricerca del vice Dzeko e un titolare dietro: ore decisive per il mercato della Roma

Sarà una settimana importante per il mercato della Roma. Intanto per la posizione del vice Edin Dzeko, che pare destinato a restare dopo la fumata nera con la Juventus. Sembrava in dirittura ma si è complicata la corsa a Borja Mayoral del Real Madrid, ora convocato per la gara di domani alla stregua di Luka Jovic. Zidane vorrebbe tenere il primo e far partire il secondo ma per farlo giocare da protagonista e non da alternativa, almeno nelle idee. Poi il difensore: l'intermediario della trattativa per Chris Smalling è in Inghilterra per parlare col Manchester United. E' il primo nome, resiste però anche Oscar Alderete del Basilea mentre il Braga avrebbe rifiutato la proposta per David Carmo. No, intanto, alla proposta del Leicester per Roger Ibanez.